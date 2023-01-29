Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вера Кекелия показала, как кормит грудью новорожденного сына

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
3199
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вера Кекелия показала, как кормит грудью новорожденного сына

Вера Кекелия / Фото: instagram.com/kekeliavera

Знаменитость устроила стильный фотосет.

Ведущая, певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия порадовала поклонников новым контентом.

Знаменитость устроила стильный фотосет, где позировала перед объективом фотокамеры вместе с 5-месячным сыном. На черно-белых снимках, которыми Вера поделилась в Instagram, звезда изображена в лосинах, туфлях на каблуке и жакете на голое тело.

Вера Кекелия / © instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия / Фото: instagram.com/kekeliavera

На некоторых фотографиях исполнительница показала, как кормила грудью Матвея.

Вера Кекелия кормит сына грудью / © instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия кормит сына грудью / Фото: instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия кормит сына грудью / © instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия кормит сына грудью / Фото: instagram.com/kekeliavera

В комментариях подписчики Кекелии поддерживали ее поблагодарили, что она не боится освещать такие важные темы, как грудное вскармливание ребенка.

  • Разве есть что-то лучшее в мире, чем мать, которая кормит ребенка? Это и есть жизнь
  • Вау! Спасибо за эти фотографии с кормлением грудью! Сейчас это очень важно. Грудное вскармливание спасает жизнь наших детей. Нужно показывать, что кормление грудью – это норма! А не исключение среди искусственного вскармливания
  • Очень красивая и естественная

Напомним, в августе прошлого года Вера и ее муж, певец Роман Дуда, во второй раз стали родителями. Исполнительница родила в Грузии сына, которого они назвали Матвеем. Также пара воспитывает 2-летнего Ивана.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3199
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация