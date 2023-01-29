Вера Кекелия показала, как кормит грудью новорожденного сына

Ведущая, певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия порадовала поклонников новым контентом.

Знаменитость устроила стильный фотосет, где позировала перед объективом фотокамеры вместе с 5-месячным сыном. На черно-белых снимках, которыми Вера поделилась в Instagram, звезда изображена в лосинах, туфлях на каблуке и жакете на голое тело.

Вера Кекелия / Фото: instagram.com/kekeliavera

На некоторых фотографиях исполнительница показала, как кормила грудью Матвея.

Вера Кекелия кормит сына грудью / Фото: instagram.com/kekeliavera

Вера Кекелия кормит сына грудью / Фото: instagram.com/kekeliavera

В комментариях подписчики Кекелии поддерживали ее поблагодарили, что она не боится освещать такие важные темы, как грудное вскармливание ребенка.

Разве есть что-то лучшее в мире, чем мать, которая кормит ребенка? Это и есть жизнь

Вау! Спасибо за эти фотографии с кормлением грудью! Сейчас это очень важно. Грудное вскармливание спасает жизнь наших детей. Нужно показывать, что кормление грудью – это норма! А не исключение среди искусственного вскармливания

Очень красивая и естественная

Напомним, в августе прошлого года Вера и ее муж, певец Роман Дуда, во второй раз стали родителями. Исполнительница родила в Грузии сына, которого они назвали Матвеем. Также пара воспитывает 2-летнего Ивана.

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