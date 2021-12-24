Вера Кекелия показала, какой была 12 лет назад с бровями-нитками и длинными темными волосами

Артистка поделилась архивными кадрами.
Украинская певица Вера Кекелия показала, как выглядела 12 лет назад.
Так, звезда "Женского квартала" вспомнила времена, когда была 23-летней. На фото, которое знаменитость разместила в своем Instagram, она позировала в топе с кружевом. Интересно, что тогда артистка носила тонкие брови и длинные каштановые волосы.
"Я сама не узнаю себя на фото, если честно", – прокомментировала снимок Вера.
Также исполнительница продемонстрировала, какой была в 2016-м.
В ответ одна из фанаток сравнила 23-летнюю Кекелию с голливудской актрисой Кейт Уинслет.
- Становишься младше и горячее с каждым днем
- Всех девушек знаю, познакомь с 23-летней
- Очень красивая, особенно сейчас
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