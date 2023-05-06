Вера Кекелия показала редкие фото с мужем-красавчиком в день своего 37-летия

Украинская певица, ведущая программы ЖВЛ, участница "Женского Квартала" Вера Кекелия 5 мая отпраздновала день рождения.

Артистке исполнилось 37 лет. Свой праздник исполнительница встретила в Киеве в кругу самых родных. Как прошел этот день, Кекелия поделилась и с поклонниками в Instagram.

Вера Кекелия отпраздновала 37-летие / Фото: instagram.com/kekeliavera

Вера разместила теплые кадры с празднования, на которых позирует в объятиях любимого мужа, музыканта Романа Дуды. Певица довольно редко делится общими фото с Романом, поэтому эти фотографии очень порадовали поклонников знаменитости: "Очень красивая пара", "так приятно на вас смотреть", "котики такие", "безграничного вам счастья", "я уже и забыла, какие вы красивые вместе".

Вера Кекелия с мужем Романом Дудой / Фото: instagram.com/kekeliavera

Вера Кекелия с мужем Романом Дудой / Фото: instagram.com/kekeliavera

Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились во время участия в проекте "Голос країни-7". 17 октября 2017 влюбленные сыграли свадьбу. 30 апреля 2020 года на свет появился первенец Веры и Романа, сын Иван. В августе 2022 года супруги во второй раз стали родителями – у них родился еще один сын.

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