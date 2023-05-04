Вера Кекелия показалась с молокоотсосом на груди и нарвалась на критику: "Видно сосок"

Однако были и те, кто поддержал телеведущую.

Ведущая, певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия показала честное фото, на котором продемонстрировала, как это - быть мамой.

В своем Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором предстала с молокоотсосом на груди. Артистка продемонстрировала, как сцеживает грудное молоко.

Однако не все оценили откровенность Веры. В комментариях под фото нашлись те, кто упрекнул Кекелию в неуместном контенте: "Зачем такое показывать?", "Это все прекрасно. Но зачем эти фото… Извините, видно сосок… Зачем?" "Ну вы действительно считаете, что это так важно выставлять?".

Вера Кекелия / Фото: instagram.com/kekeliavera

Однако большинство комментаторов поддержали Кекелию за такую откровенность: "Вера, до слез", "Класс, что вы такое не скрываете", "Это очень красиво и сильно", "Вера, ты умничка и настоящая мама! Будьте здоровы, счастливы и живите в мире!".

Напомним, Вера Кекелия в августе прошлого года во второй раз стала мамой. Артистка в Грузии родила мальчика. Также знаменитость воспитывает сына Ивана.

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