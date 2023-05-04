Вера Кекелия показалась с молокоотсосом на груди и нарвалась на критику: "Видно сосок"

Однако были и те, кто поддержал телеведущую.
Ведущая, певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия показала честное фото, на котором продемонстрировала, как это - быть мамой.
В своем Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором предстала с молокоотсосом на груди. Артистка продемонстрировала, как сцеживает грудное молоко.
Однако не все оценили откровенность Веры. В комментариях под фото нашлись те, кто упрекнул Кекелию в неуместном контенте: "Зачем такое показывать?", "Это все прекрасно. Но зачем эти фото… Извините, видно сосок… Зачем?" "Ну вы действительно считаете, что это так важно выставлять?".
Однако большинство комментаторов поддержали Кекелию за такую откровенность: "Вера, до слез", "Класс, что вы такое не скрываете", "Это очень красиво и сильно", "Вера, ты умничка и настоящая мама! Будьте здоровы, счастливы и живите в мире!".
Напомним, Вера Кекелия в августе прошлого года во второй раз стала мамой. Артистка в Грузии родила мальчика. Также знаменитость воспитывает сына Ивана.
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