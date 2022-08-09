Вера Кекелия рассекретила имя новорожденного сына

В своем блоге она поделилась фотографиями новорожденного, чем вызвала невероятный резонанс.

И впервые после родов Кекелия присоединилась к эфиру "Сніданку з 1+1" и рассказала о своем состоянии и как полуторагодовалый сын Иван воспринял пополнение в семье.

"Малый нормально, но старший очень ревниво относится к нему. Мы его предупреждали, рассказывали задолго, что будет братик. Но я предполагаю, что он не до конца понимал, что такое братик. Он думал, наверное, что это какая-то игрушка. Так что когда мы принесли братика домой – он сначала обрадовался, а потом проявлял эмоции. Но я думаю мы вместе сработаемся", — прокомментировала певица.

Фото: скриншот с видео

Эксклюзивно в "Сніданку з 1+1" новоиспеченная мама рассказала, какое имя получил второй ребенок. Мальчика назвали Матвей. По словам Кекелии, их с мужем Романом Дудой, с которым они познакомились на "Голосі країни", преследовало это имя еще до беременности певицы. Почему-то им на детских площадках называли дети старшего сына семьи.

Фото: instagram.com/kekeliavera

"У нас с Ромой было несколько ситуаций, к нам подходили какие-то малыши на детских площадках, когда мы играли с Ваней. И один мальчик говорит: "О, ты же Матвей, привет! Как дела?". И мы понимаем, что малыши впервые видятся, а он Ваню называет Матвеем. Потом мы гуляли и к нам другой ребенок подходит и начинает рассказывать о неком Матвее. И муж говорит: ну готовимся ко второму ребенку, которого будут звать Матвей. К тому времени беременной я еще не была, но так и получилось", — призналась Кекелия.

Фото: скриншот с видео

Относительно будущих творческих планов певица отметила, что появление второго ребенка ее наоборот вдохновляет на создание новой музыки и песен. Вера подчеркнула: уже имеет большое желание выступать и ехать с концертами и надеется, что в ближайшее время вернется на сцену.

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Напомним, Анна Саливанчук пожаловалась на медиков в Буковеле и Яремче. Во время отдыха сын упал на металлическую пластину и разорвал себе колено.

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