Вера Кекелия рассекретила, в какой стране рожала и как муж предсказал ее беременность

Участница "Голосу країни" и актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия рассказала, в какой стране рожала, присутствовал ли муж во время родов и как Роман предсказал вторую беременность жены.

8 августа знаменитость Вера Кекелия во второй раз стала мамой.

Звезда решила рожать сына в Тбилиси, Грузия. Вера в программе ЖВЛ призналась, что спонтанно это решила. Во-первых, в Украине было опасно. Во-вторых, отец Кекелии грузин. Она решила рожать сына на Родине его дедушки.

"Если честно, я до последнего не рассматривала Грузию, Тбилиси, но я как-то всегда прислушиваюсь к своей интуиции, и что-то сработало внутри и сказало мне: "Да, надо собирать чемоданы, забирать своих родителей из Харькова и уезжать. Во-вторых, мой папа – грузин, и в Тбилиси у нас очень много родственников, и почему-то мне показалось, что второй мальчик, если он родится на земле его дедушки, то он будет очень мужественным мужчиной”, – призналась звезда.

Вера Кекелия с сыном / Фото: instagram.com/kekeliavera

К слову, муж Веры – Роман – не присутствовал физически на родах, ведь он не может уехать из Украины. Впрочем, супруги планировали совместную роды, поэтому они нашли выход из этой ситуации. Рома был постоянно на связи с Верой.

"Каждый день, с первого дня рождения, из самих процессов рождения ребенка... Во время родов онлайн Рома был со мной на связи, потому что для нас это очень важно — мы хотели вместе рожать второго ребенка, но уже получилось как получилось ", – поделилась ведущая.

Беременная Вера Кекелия с мужем и сыном / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Кстати, Вера вспомнила интересную историю, когда Роман предсказал рождение второго сына. Еще когда они не планировали снова стать родителями, их мальчика – Ивана – незнакомцы называла Матвеем. Тогда же муж Кекелии сказал, что что-то у них будет, и это что-то – Матвей.

Беременная Вира Кекелия / Фото: instagram.com/kekeliavera

"Мы когда с моим мужем Романом гуляли на детской площадке с Ваней, к нам несколько раз подходили дети, и говорили на Ваню: "О! Это же Матвей!". Хотя они видели друг друга впервые. И вот таких случаев у нас было несколько. Я еще не была беременна, даже мы ничего не планировали. И тогда муж на меня посмотрел и говорит: "Слушай! Наверное, что-то скоро будет, и это будет Матвей!". Оно так и получилось", — рассказала знаменитость.

Вера Кекелия с мужем / Фото: instagram.com/kekeliavera

В общем, сейчас Вера еще не находится в Грузии. Звезда пока не знает, когда вернется домой, но очень этого хочет. Кекелии предстоит решить определенные вопросы с документами для младшего сына. Как только звезда это сделает, вернется в Украину, а Роман наконец-то сможет увидеть Матвея в реальной жизни, а не через экран.

Читайте также: