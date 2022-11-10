Вера Кекелия рассказала о кризисе в отношениях с мужем: "Решали, что будем разводиться"

Ведущая, певица и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия вспомнила непростой период в отношениях с мужем Романом Дудой.

В частности, в декабре 2021 года, когда Вера узнала, что беременна, у пары начались недопонимания. Роман хотел, чтобы любимая с сыном уехала за границу, считая, что начнется полномасштабная война. Вера в это не верила.

Как говорится в программе ЖВЛ, между влюбленными возникали из-за этого серьезные ссоры и недоразумения. Дошло до того, что супруги уже даже думали подавать документы на развод.

Вера Кекелия и Роман Дуда / Фото: instagram.com/romandudaofficial

"У нас были скандалы огромные просто, мы уже решали: все, будем разводиться. Какой-то момент был и мы такие: ну, значит, выхода нет – развод. Уже такая точка была, что ни я, ни он не знали, что с этим делать. Вы как будто упираетесь друг в друга и вроде как не слышите. И ты будто хочешь услышать, но не удается", — поделилась Вера.

Артистка призналась, что их отношениям полезно расстояние. Вера с сыном уехала в Грузию, а Роман остался в Украине. По словам Кекелии, за это время они много чего переосмыслили и поняли, насколько нужны друг другу.

ВЕРА КЕКЕЛИЯ: "Был момент – что мы думали, что другого выхода нет"

"Когда мы уже с Иваном поехали в Грузию, я думаю, что нам это расстояние помогло. Рома остался один, без нас. Ему тоже было нелегко, когда ты в Киеве сам, здесь летит, здесь гремит. Ты много чего переоцениваешь. Я тоже почувствовала, что мне не хватает Ромы. Я себе четко ответила на вопрос, что мне лучше с мужем. Когда мы вместе, я чувствую силу больше, я чувствую наше расширение, я нуждаюсь в этом. И точь-в-точь так Рома", — добавила певица.

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