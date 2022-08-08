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Вера Кекелия во второй раз стала мамой и показала новорожденного сына

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Вера Кекелия во второй раз стала мамой и показала новорожденного сына

Вера Кекелия / Фото: instagram.com/kekeliavera

Ведущая проекта "ЖВЛ", звезда "Женского Квартала" и певица Вера Кекелия поделилась радостными новостями.

Ведущая Вера Кекелия и ее муж, музыкант Роман Дуда, во второй раз стали родителями.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. У пары родился сынишка.

Вера Кекелия родила / © instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия родила / Фото: instagram.com/kekeliavera

"Вот мы и встретились. Еще один красивый и мужественный мужчина присоединился к нашей семье. Спасибо Вселенной, что я во второй раз стала счастливой мамой. Спасибо Вселенной, что я имею семью, в которой все живы и здоровы. Спасибо Вселенной, что у меня есть невероятные друзья и подруга, которая постоянно на связи и каким-то образом, находясь в нескольких тысячах километрах от нас, все равно сделала памятные снимки", — поделилась Вера.

Вера Кекелия родила / © instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия родила / Фото: instagram.com/kekeliavera

Ведущая решила не скрывать своего сынишку, и сразу показала несколько снимков новорожденного мальчика. На фото счастливая мама держит своего сына на руках, а он тем временем сладко спит.

Вера Кекелия родила / © instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия родила / Фото: instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия родила / © instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия родила / Фото: instagram.com/kekeliavera

Отметим, что Роман и Вера уже воспитывают сына Ивана, который появился на свет в 2020 году.

Вера Кекелия з мужем и сыном / © instagram.com/kekeliavera
Вера Кекелия з мужем и сыном / Фото: instagram.com/kekeliavera

Напомним, Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились на вокальном шоу "Голос країни", где вместе были участниками команды Сергея Бабкина. 17 октября 2017 года пара поженилась.

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