Вера Кекелия впервые показала лицо годовалого сына в день его рождения

Украинская певица и телеведущая Вера Кекелия впервые показала лицо своего младшего сына Матвея.

Сегодня, 5 августа, мальчик отмечает свой первый день рождения. По случаю праздника исполнительница украсила двор воздушными шарами и устроила небольшую фотосессию.

Счастливыми снимками Вера поделилась на своей странице в Instagram. Кстати, кадры сделала близкая подруга артистки певца Марта Адамчук.

Вера Кекелия с детьми / Фото: instagram.com/kekeliavera

На фото среди разноцветных шаров Кекелия нежно держала младшего сынишку на руках, а ее старший сын — двухлетний Иван, стоял рядом.

"Год нашему любенькому", — подписала фотографии исполнительницы.

Вера Кекелия с младшим сыном / Фото: instagram.com/kekeliavera

Напомним, что Вера воспитывает двух сыновей в браке с певцом Романом Дудой, с которым они познакомились во время съемок в проекте "Голос країни-7". Пара вышла замуж в октябре 2017 года, а в апреле 2020 объявила о рождении первенца. Младший сын супругов Матвей родился в Грузии.

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