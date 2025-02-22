Вера Кобзарь рассказала, почему скрывала беременность от родных: "Родители узнали на седьмом месяце"

Уже 3 марта на телеканале ТЕТ стартует продолжение комедийного сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс".

В центре сюжета 3 сезона – беременность Юли и гиперопека их с Ромой родителей. Капуленки и Монтенко еще до рождения малыша развернут соревнования за звание лучшего дедушки и бабушки. Вера Кобзарь, которая в комедии роскошно сыграла тещу Валю, вспомнила свою первую беременность и призналась, что скрывала ее до седьмого месяца, даже от собственных родителей.

"Мою первую беременность мы держали в тайне, поэтому родители только на седьмом месяце узнали, что я при надежде. Для всех это было счастьем, потому что мы долго не могли иметь детей. Но мама немного обиделась, мол, как я могла так поступить, это же и их ожидание и забота", - поделилась актриса.

Вера Кобзарь

Сейчас, как мама 18-летней дочери Варвары, Вера Кобзарь понимает, что никогда не поступила бы так снова: "Это больно, и мне бы не хотелось, чтобы моя дочь держала это в секрете от меня".

Интересно, что скрывать первую беременность Вере Кобзарь удавалось легко – ее не мучил токсикоз и особые прихоти в еде, а килограммы на весах начали появляться только на последних месяцах.

"Когда лежала на сохранении, то меня удивляли роженицы, которые набирали по 20 или 40 килограммов. Я была стройна и худощава до седьмого месяца, только животик кругленький торчал. Но на последних месяцах я каждую неделю набирала по одному килограмму и ничего не могла с этим поделать. Вот тогда я волновалась из-за веса, потому что на роды пошла с весом плюс 19", – вспомнила Вера Кобзарь.

Какими происшествиями обернется беременность ее сериальной дочери Юли, смотрите уже 3 марта, в 22:00 на телеканале ТЕТ. Новый сезон комедийного сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс 3" обещает еще больше семейного юмора и неожиданных сюжетов.