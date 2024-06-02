Верба рассекретила срок беременности и на свежем фото показала заметно округлый животик

Известная украинская блогерша Юлия Верба, которая недавно объявила о беременности, раскрывает все больше подробностей о своем интересном положении.

На этот раз знаменитость призналась, на каком сроке находится. Как оказалось, Юлия Верба сейчас на шестом месяце беременности. То есть блогерша находится в положении уже 26 недель.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Также Верба показала, как сейчас выглядит. Блогерша опубликовала свежие фото, которые она сделала всего несколько дней назад. На снимках Юлия позирует в сером обтягивающем комбинезоне. Наряд идеально подчеркнул заметно округлый и немалый животик Вербы.

"Шестой месяц беременности, 26 недель. Такой вот животик! Фото свежие, два дня назад сделанные", — подписала кадры блогерша.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Отметим, Юлия Верба долгое время держала в тайне, что ждет рождения первенца. Лишь недавно она решилась рассказать, что они вместе с женихом Константином вскоре станут родителями.

Напомним, пополнения в семье ныне также ждет Алла Зиневич – жена банкира Сергея Тигипко. Недавно она рассекретила пол будущего малыша.

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