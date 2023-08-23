Верба в бикини показала сочную фигуру и страстные поцелуи с бойфрендом под водопадом

Знаменитость позировала с любимым где-то в Ивано-Франковской области.
Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба не скрывает, что счастлива в отношениях.
Впрочем, своего избранника знаменитость показывать не торопится. Тем временем Верба лишь всячески демонстрирует, насколько влюблена. Так, на странице в Instagram блогер разместила кадры, на которых позирует с любимым. На снимках лица мужчины не видно. Но можно понять, что он выше Юлии и занимается спортом.
На фото Юлия предстает в довольно смелом бикини, которое подчеркнуло ее аппетитную фигуру, и страстно целуется с бойфрендом. Влюбленные позируют под водопадом, расположенным в Ивано-Франковской области.
"Наш момент как будто вечность продолжается. Оторваться невозможно", – романтично прокомментировала фото с избранником Верба.
Напомним, недавно Юлия Верба показала, как отдохнула в Италии. Кроме хорошо проведенного времени имел место и неприятный инцидент с блогершей. Так, знаменитость остановила полиция, когда она возвращалась в Украину.
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