Верба в бикини показала сочную фигуру и страстные поцелуи с бойфрендом под водопадом

Украинская блогерша-миллионница Юлия Верба не скрывает, что счастлива в отношениях.

Впрочем, своего избранника знаменитость показывать не торопится. Тем временем Верба лишь всячески демонстрирует, насколько влюблена. Так, на странице в Instagram блогер разместила кадры, на которых позирует с любимым. На снимках лица мужчины не видно. Но можно понять, что он выше Юлии и занимается спортом.

Юлия Верба с бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

На фото Юлия предстает в довольно смелом бикини, которое подчеркнуло ее аппетитную фигуру, и страстно целуется с бойфрендом. Влюбленные позируют под водопадом, расположенным в Ивано-Франковской области.

"Наш момент как будто вечность продолжается. Оторваться невозможно", – романтично прокомментировала фото с избранником Верба.

Юлия Верба с бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба с бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Напомним, недавно Юлия Верба показала, как отдохнула в Италии. Кроме хорошо проведенного времени имел место и неприятный инцидент с блогершей. Так, знаменитость остановила полиция, когда она возвращалась в Украину.

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