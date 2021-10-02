Верка Сердючка 25 лет назад и сейчас: как изменился имидж артистки

Верка Сердючка 25 лет назад и сейчас: как изменился имидж артистки

В 1993 году артистка заявила о себе как о стендап-комике.

Сегодня, 2 октября, день рождения празднует талантливый украинский актер и юморист Андрей Данилко.

Настоящую популярность артисту принес образ проводницы Верки Сердючки, с которой он начал свой творческий путь 27 лет назад.

За это время звезда завоевала армию фанатов, выпустила кучу хитов и выборола 2-е место на "Евровидении". Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как изменился образ знаменитости.

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В 1993 году Верка Сердючка заявила о себе как о стендап-комике. Будущая звезда появилась перед зрителем в образе проводницы с огромным бюстом.

УНИАН

1993 / facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Сердючка носила голубую рубашку, пиджак в пайетках, короткую юбку и беретик. Образ изрядно полюбился поклонникам, как и ее жизненные шутки.

Впрочем, пик популярности Верки пришелся на время, когда артистка начала сниматься в проекте "СВ-Шоу". Звезда снималась в шоу с 1997 года по 2002-й.

facebook.com/VerkaSerduchka.Official

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В 1998 году Сердючка выпустила свой первый альбом "Я рождена для любви". Одна из главных изюминок образа исполнительницы — головные уборы. Так, певица выступала и с огромными цветами, и с коронами, и с украинскими венками. Артистка выбирала экстравагантные луки с мини-юбками, расшитыми блестками. Сердючка выступает вместе со своей сценической "мамой" Инной.

Впрочем, главным украшением артистки стал аксессуар в виде огромной звезды. С каждым годом наряд исполнительницы становился более эпатажным и дорогим. Однако артистка все же осталась "народной" и "простой".

ФактNews

facebook.com/VerkaSerduchka.Official

В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" с песней Dancing Lasha Tumbai, где заняла второе место. Тогда артистка предстала перед публикой в серебристой блестящем платье, белых колготках и со звездой на голове.

Верка неоднократно становилась героиней мюзиклов. Так, артистка снялась в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", где примерила образ сельской самогонщицы, "Золушке", "Снежной королеве", где сыграла шаманку Ксению, и "За двумя зайцами".

facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Артистка выпустила более 25 хитов и сняла более 20 клипов. Долгое время знаменитость не радовала фанатов новыми песнями.

2019 / Getty Images

2020 / instagram.com/eurovision.ua

Напомним, ранее сайт ТСН.ua показал, как изменилась за 25 лет украинская певица Алина Гросу. В 1999 году четырехлетняя Алина выпустила свой первый клип на песню "Лето".

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