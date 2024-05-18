Верка Сердючка неожиданно исполнила песню Teresa & Maria и обратилась к ее авторам прямо со сцены

Также некоторые фаны уже раскритиковали артистку за ее репертуар на шоу.

Украинская артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, отыграла концерт в Киеве.

Во время шоу звезда порадовала зрителей рядом своих мегахитов. В частности, Верка выполнила обновленную версию "Dancing Lasha Tumbai", которая теперь называется "Dancing Russia Goodbye". Рядом с исполнительницей присутствовал ее шоу-балет и знаменитая мама, которая задавала драйву всем гостям.

Неожиданностью вечера стало обращение Сердючки к исполнительницам, представлявшим Украину на "Евровидении-2024". Так, знаменитость поблагодарила дуэт alyona alyona и Jerry Heil со сцены под открытым небом. Более того, она даже исполнила их конкурсную песню Teresa & Maria, где вместо строк "с нами мама Тереза и Дева Мария" прозвучало "с нами мама Тереза и наша Вера". Зал сопровождал музыкальный сюрприз громкими аплодисментами.

Верка Сердючка перепела хит Teresa & Maria из "Евровидения-2024"

"Я хочу поздравить девушек, которые были на этой Голгофе, на этом "Евровидении". Давайте поаплодируем alyona alyona и Jerry Heil", - произнесла со сцены Верка.

В то же время реакция фанатов на остальной репертуар певицы была неоднозначной. Поскольку на протяжении концерта можно было услышать русскоязычные песни, написанные еще до начала войны. Поэтому некоторые возмущенные поклонники вышли из площадки прямо посреди события. Впрочем, другая часть аудитории осталась и продолжила ностальгировать под старые хиты Верки Сердючки.

Концерт Верки Сердючки

Напомним, недавно певица Ирина Билык также оценила номер alyona alyona и Jerry Heil и призналась, что ей не понравилось.

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