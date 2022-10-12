Верка Сердючка нежно поздравила "маму" с днем рождения и показала ее красивое фото

Украинская звезда Верка Сердючка рассказала о празднике в ее бэнде.

Так, 10 октября день рождения отпраздновала неотъемлемая спутница Сердючки, "мама Верки". Как известно, уже в течение 10 лет эту роль, которая является любимой не только лишь для многих украинцев, но и иностранцев, играет актриса Инна Белоконь.

Артистка отметила 53-летие. По случаю праздника в своем Instagram Сердючка разместила несколько фото с изображением Инны.

"Вчера наша мименинница отпраздновала свой день рождения! Любим, целуем, обожаем. С любовью – VERKA SERDUCHKA & BAND", — написала Верка.

Инна Белоконь в образе "мамы Сердючки" / Фото: instagram.com/v_serduchka

Инна Белоконь в образе "мамы" и Верка Сердючка / Фото: instagram.com/v_serduchka

Поклонники Верки приобщились к поздравлениям и пожелали имениннице долгих лет жизни: "с днем рождения самая прекрасная мама на планете", "мама-гурман, мама-шарман, которая больше всего в Украине любит устрицы. С вашим днем рождения!", "И я присоединяюсь! Обожаю! Великая артистка и компаньон!".

Инна Белоконь без грима / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о личной жизни Андрея Данилко. Поговаривают, что между Андреем Данилко и "мамой" Верки Сердючки Инной Белоконь был роман. Впрочем, сами артисты эти слухи так и не подтвердили.

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