Верка Сердючка о туфле, которая с нее слетела в финале "Евровидения" и улетела в зал: "Верка – ПВО"

Артистка со своим бэндом выступила в Эстонии.
Украинская звезда Верка Сердючка после незабываемого выступления в финале "Евровидения-2023" продолжила свой европейский тур.
19 мая Сердючка отыграла концерт в рамках тура в столице Эстонии, Таллине. Там Врека не только исполняла свои легендарные композиции, но активно общалась с залом.
Так, артистка впервые прокомментировала инцидент, который с ней произошел во время выступления в финале "Евровидения-2023", когда с нее слетела туфля и улетела в зал:
"Мало того, что я из Украины, так я еще и из "Евровидения". Сейчас меня все дразнят "Верка ПВО". Так запустила в зал тапочек. Друзья, с тапочками все в порядке", — пошутила певица.
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Также Сердючка честно призналась, что в прямом эфире грандфинала "Евровидения" очень хотела вместо Lasha Tumbai спеть "Russia, goodbye", однако, организаторы конкурса запретили ей это сделать.
"Честно, я очень хотела спеть в этом маленьком кусочке, где я бежала как собака отвязанная, я думала, что я к черту собью ту девочку с флагом Великобритании. Летела! Мне не позволили сказать то, что я хочу, но на своем сольном концерте я буду петь то, что я пожелаю – Russia, goodbye", — сказала Сердючка и спела свой хит с "Евровидения".
Также со сцены Сердючка скандировала: "Геть з України москаль некрасівий".
Напомним, ранее автор Верки Сердючки Андрей Данилко прокомментировал, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому не разрешили выступить с речью в финале "Евровидения-2023".
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