Верка Сердючка обматерила россиян и показала, что у нее под юбкой

Украинская артистка Верка Сердючка резко обматерила российских пропагандистов и неожиданно показала, что у нее под юбкой.

Звезда украинского шоу-бизнеса в сентябре отправится в гастрольный тур с благотворительными концертами по городам США. Однако российские пропагандисты уже начали распространять фейки, что выступления Сердючки не состоятся, ведь она якобы не поедет в Америку. Тем временем артистка нашла оригинальный способ поставить их на место.

Исполнительница резко обматерила пропагандистов, объявила даты концертов, спела строчки из своей песни "Гоп-Гоп-Гоп" и зажгла в танце.

"Уважаемые поклонники нашего таланта. Российские пропаганды говорят, что мы не приедем в Америку в тур. Х*й вам, бл*дь, приедем. Танцевать будем. Ой, не буду горевать, буду танцевать", - высказалась артистка.

Верка Сердючка оригинально поставила на место пропагандистов и показала, что у нее под юбкой

Также Верка Сердючка во время танца задрала свой наряд вверх. Как заявила сама артистка, таким образом она показала, что у нее под юбкой.

Напомним, недавно Верка Сердючка выступила на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там знаменитость исполнила легендарный трек Dancing Lasha Tumbai, где есть слова Russia goodbye, в переводе "прощай, россия". Алла Пугачева, которая находилась среди зрителей, "порвала" Сеть своей реакцией на выступление исполнительницы.

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