Верка Сердючка перепела легендарный хит Мозгового: зрители весь номер аплодировали стоя (видео)
Артист Андрей Данилко в своем легендарном образе показался на сцене Дворца "Украина" и исполнил песню Николая Мозгового "Край, мій рідний край".
Топ-звезда Верка Сердючка, он же народный артист Украины Андрей Данилко, выступила на главной сцене страны и заставила весь зал танцевать. Овации зрителей продолжались пять минут!
Вчера, 7 сентября, в столичном Дворце «Украина» прошел большой концерт памяти легендарного композитора и поэта Николая Мозгового. Среди звезд, которые со сцены вспоминали великого художника и исполняли его произведения, были как народные артисты (Ирина Билык, Тина Кароль, Оксана Билозир, Аурика Ротару), так и начинающие (Геля Зозуля, Prokopov, Skylerr).
Напомним, билеты на это мероприятие были распроданы за несколько недель до события. Правда, концерт почти на два часа пришлось приостанавливать — из-за объявленных воздушных тревог в столице. Но это никак не повлияло на качество исполнения артистами известных песен и восприятие их публикой.
Судя по реакции зрителей в зале, наиболее ожидаемым среди аудитории было выступление легендарной VERKA SERDUCHKA. Она вышла на сцену в финале концерта уже после 22:00. Как мы узнали, все это время народный артист, вместе с другими членами своей команды, ждал отбоя за кулисами, не зная точно, удастся ли вообще в этот вечер выступить перед зрителями. Но, к счастью, это вышло!
Для выступления артиста Андрея Данилко была выбрана легендарная песня «Край, мій рідний край», с которой, напомним, в свое время началось сотрудничество Софии Ротару с Николаем Мозговым.
На сцене Верка появилась со своей традиционной звездой на голове и в белом плаще-кейпе. Ее сопровождала не менее известная мама, которую играет Инна Билоконь, бэк-вокалистки, танцовщики и музыканты. Все они были одеты в красивейшие национальные костюмы с яркими неожиданными деталями. К примеру, внимание многих привлекла мама Сердючки, соединившая в своем образе вышиванку и красные спортивные шортики.
В общей сложности номер длился около 5 минут, и все это время публика в зале подпевала Сердючке стоя. Это единственный номер в концерте, вызвавший такую реакцию. Более того, артист дважды исполнил эту песню из-за того, что зрители не отпускали его и начали звать на бис. Неожиданно для организаторов и членов съемочной группы Данилко сразу согласился и во второй раз спел легендарный хит.
К слову, ведущая и организатор концерта Елена Мозговая поделилась с ТСН.ua, что все артисты приняли участие в концерте бесплатно, за что она очень благодарна. «Когда я позвонила Андрею и предложила эту песню, он сразу отозвался. Я почувствовала, что „Край“ должен петь только он в этом концерте. Очень его уважаю как артиста и как человека», — добавила Мозговая.
