Верка Сердючка перепела легендарный хит Мозгового: зрители весь номер аплодировали стоя (видео)

Верка Сердючка

Топ-звезда Верка Сердючка, он же народный артист Украины Андрей Данилко, выступила на главной сцене страны и заставила весь зал танцевать. Овации зрителей продолжались пять минут!

Вчера, 7 сентября, в столичном Дворце «Украина» прошел большой концерт памяти легендарного композитора и поэта Николая Мозгового. Среди звезд, которые со сцены вспоминали великого художника и исполняли его произведения, были как народные артисты (Ирина Билык, Тина Кароль, Оксана Билозир, Аурика Ротару), так и начинающие (Геля Зозуля, Prokopov, Skylerr).

Верка Сердючка выступила на концерте, посвященном памяти Николая Мозгового

Напомним, билеты на это мероприятие были распроданы за несколько недель до события. Правда, концерт почти на два часа пришлось приостанавливать — из-за объявленных воздушных тревог в столице. Но это никак не повлияло на качество исполнения артистами известных песен и восприятие их публикой.

Вместе с Веркой Сердючкой на сцене был ее неизменный бэнд

«Мама Верки», артистка Инна Билоконь всегда сопровождает свою «дочку»

Судя по реакции зрителей в зале, наиболее ожидаемым среди аудитории было выступление легендарной VERKA SERDUCHKA. Она вышла на сцену в финале концерта уже после 22:00. Как мы узнали, все это время народный артист, вместе с другими членами своей команды, ждал отбоя за кулисами, не зная точно, удастся ли вообще в этот вечер выступить перед зрителями. Но, к счастью, это вышло!

Выступление Верки Сердючки произвело фурор в зале Дворца «Украина»

Для выступления артиста Андрея Данилко была выбрана легендарная песня «Край, мій рідний край», с которой, напомним, в свое время началось сотрудничество Софии Ротару с Николаем Мозговым.

На сцене Верка появилась со своей традиционной звездой на голове и в белом плаще-кейпе. Ее сопровождала не менее известная мама, которую играет Инна Билоконь, бэк-вокалистки, танцовщики и музыканты. Все они были одеты в красивейшие национальные костюмы с яркими неожиданными деталями. К примеру, внимание многих привлекла мама Сердючки, соединившая в своем образе вышиванку и красные спортивные шортики.

Звездный дуэт в исполнении Андрея Данилко и Инны Билоконь

В общей сложности номер длился около 5 минут, и все это время публика в зале подпевала Сердючке стоя. Это единственный номер в концерте, вызвавший такую реакцию. Более того, артист дважды исполнил эту песню из-за того, что зрители не отпускали его и начали звать на бис. Неожиданно для организаторов и членов съемочной группы Данилко сразу согласился и во второй раз спел легендарный хит.

Зрители вызывали Верку Сердючку на бис и стоя подпевали все выступление

Елена Мозговая, Верка Сердючка и ее мама

К слову, ведущая и организатор концерта Елена Мозговая поделилась с ТСН.ua, что все артисты приняли участие в концерте бесплатно, за что она очень благодарна. «Когда я позвонила Андрею и предложила эту песню, он сразу отозвался. Я почувствовала, что „Край“ должен петь только он в этом концерте. Очень его уважаю как артиста и как человека», — добавила Мозговая.

