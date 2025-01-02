Верка Сердючка показала, как в оккупированном Симферополе встречали Новый год под ее хит: "Крым наш"

Артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрея Данилко, показал, как в оккупированном Крыму неожиданно встретили Новый 2025 год.

В частности, певица на странице в Instagram опубликовала ролик, как в Симферополе прямо на улице празднуют новогоднюю ночь. На видео отрывались под ее популярный хит "Все будет хорошо". К танцу даже присоединились Дед Мороз и Снегурочка, которые являются героями преимущественно русских сказок.

"Крым наш! Симферополь! Новогодняя ночь 2025!" – подписала ролик Сердючка.

В оккупированном Крыму встречали Новый год под хит Верки Сердючки

К слову, хоть в Симферополе отрывались под русскоязычный хит Верки Сердючки, однако это все равно взбесило Z-патриотов. На фоне видео слышно, как его автор бранью комментирует происходящее. Путинисту захотелось избить тех, кто всего-навсего танцует под хит Верки Сердючки.

Напомним, недавно Верка Сердючка встретилась с победителями "Евровидения-2024". Также артистка прямо со сцены попрощалась с Россией.

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