Верка Сердючка поставила на уши Краков, прокричав со сцены: "Путин, чтоб ты сдох! Аминь"

Украинская артистка Верка Сердючка находится с благотворительным туром в Польше. 17 октября звезда дала концерт вместе со своим бэндом в Кракове.

Во время выступления Сердючка исполнила свои бессмертные хиты "Dolce & Gabbana", "Гоп-гоп", "Гуляночка", "Є пропозиція", "Хорошо", "Чита-дрита".

Не обошлось и без шуток. Артиста активно общалась с залом, а ее заботливая "мама", которую играет актриса Инна Белоконь, прямо посреди концерта дочери решила подтянуть ей колготки.

Но наиболее активно зрители в зале отреагировали, когда Сердючка со сцены начала скандировать "Путин, чтобы ты сдох! Аминь". Собравшиеся кричали заветные слова вместе с артисткой, после чего громко ей аплодировали.

Напомним, что месяц назад Верка Сердючка выступила в столице Латвии Риге, где впервые вышла на сцену не в образе. Перед собравшимися Андрей Данилко появился в своем casual образе – черном свитшоте, черных брюках и кепке, и, конечно, с маской на лице.

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