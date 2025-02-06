Верка Сердючка поймала россиян на лжи и метко поставила их на место

Певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, разоблачила россиян на лжи.

Пропагандистам не дает покоя артистка, особенно перед запланированным ею важным событием. Дело в том, что уже в марте исполнительница отправляется за границу, где продолжит свой концертный тур в поддержку Украины. Тем временем россиянам, это похоже, не дает покоя, поэтому они без стыда распространяют в Сети ложь.

Сердючка наткнулась на видео в YouTube, которое, очевидно, создали пропагандисты. Там говорилось, что концертов артистки за границей не будет, ведь, мол, президент Владимир Зеленский запретил Андрею Данилко выезд из Украины. В то же время Верка Сердючка заявила, что это - фейк пропагандистов, который они создали в целях информационно-психологической операции.

Верка Сердючка разоблачила россиян на лжи / Фото: instagram.com/v_serduchka

Певица заверила, что благотворительные концерты за границей пройдут по плану. В качестве доказательства артистка добавила афишу с сообщениями о ее выступлениях.

Напомним, ранее Верка Сердючка показывала, как в оккупированном Севастополе встречали 2025 год. Местные прямо на улице слушали ее хит "Все будет хорошо".

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