Верка Сердючка прямо на сцене сняла легендарную звезду с головы: как выглядит Данилко без наряда

Верка Сердючка

Реклама

Артистка Верка Сердючка, сценический образ которой олицетворяет Андрей Данилко, растрогала публику на концерте в Париже и сделала заявление о войне в Украине.

Так, сейчас Данилко вместе с командой находится в благотворительном туре. Один из самых эмоциональных моментов с концерта во Франции попал на видео, которым в Instagram поделилась пользователь с ником lera_in_paris.

Реклама

На кадрах видно, как просто посреди выступления Сердючка сняла с головы свою знаменитую блестящую звезду, которая десятилетиями остается неотделимой частью ее узнаваемого образа, и эмоционально выразила желание, объединяющее миллионы украинцев.

Реклама

«Чтобы закончилась эта *баная война! Слава Украине!» — произнесла артистка со сцены.

Публика отреагировала на слова Сердючки громкими аплодисментами. После этого Данилко низко поклонился собравшимся, положил звезду на сцену, послал зрителям воздушный поцелуй и вместе с командой отправился за кулисы.

Без своего легендарного головного убора артист предстал перед публикой с короткостриженой прической, сценическим макияжем, аксессуарами и костюмом. Дело в том, что раньше Данилко почти невозможно было увидеть без звезды на сцене или без кепки и маски в повседневной жизни. Так что этот момент стал особенно чувственным.

К слову, загадка желания во время снятия звезды с головы стала для Данилко особой традицией. Все началось еще несколько лет назад, когда на его концерт пришла женщина, которая не могла забеременеть. По ее словам, желание, загаданное в момент, когда артист снял головной убор, помогло ей осуществить мечту. Эта история глубоко задела Данилко, и с тех пор он продолжает этот символический ритуал на выступлениях.

Реклама

Новости партнеров