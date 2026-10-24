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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Верка Сердючка прямо на сцене сняла легендарную звезду с головы: как выглядит Данилко без наряда

Артистка за границей загадала самое заветное желание во время войны в Украине.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Верка Сердючка

Верка Сердючка

Артистка Верка Сердючка, сценический образ которой олицетворяет Андрей Данилко, растрогала публику на концерте в Париже и сделала заявление о войне в Украине.

Так, сейчас Данилко вместе с командой находится в благотворительном туре. Один из самых эмоциональных моментов с концерта во Франции попал на видео, которым в Instagram поделилась пользователь с ником lera_in_paris.

На кадрах видно, как просто посреди выступления Сердючка сняла с головы свою знаменитую блестящую звезду, которая десятилетиями остается неотделимой частью ее узнаваемого образа, и эмоционально выразила желание, объединяющее миллионы украинцев.

«Чтобы закончилась эта *баная война! Слава Украине!» — произнесла артистка со сцены.

Публика отреагировала на слова Сердючки громкими аплодисментами. После этого Данилко низко поклонился собравшимся, положил звезду на сцену, послал зрителям воздушный поцелуй и вместе с командой отправился за кулисы.

Без своего легендарного головного убора артист предстал перед публикой с короткостриженой прической, сценическим макияжем, аксессуарами и костюмом. Дело в том, что раньше Данилко почти невозможно было увидеть без звезды на сцене или без кепки и маски в повседневной жизни. Так что этот момент стал особенно чувственным.

К слову, загадка желания во время снятия звезды с головы стала для Данилко особой традицией. Все началось еще несколько лет назад, когда на его концерт пришла женщина, которая не могла забеременеть. По ее словам, желание, загаданное в момент, когда артист снял головной убор, помогло ей осуществить мечту. Эта история глубоко задела Данилко, и с тех пор он продолжает этот символический ритуал на выступлениях.

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