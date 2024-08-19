Верка Сердючка прямо со сцены мастерски поставила на место известных блогеров – хейтеров ее творчества

Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, мастерски поставила на место известных блогеров, которые критикуют ее творчество.

Случилось это на концерте в Днепре, который на днях отыграла исполнительница. Просто со сцены артистка поделилась, что некоторые известные блогеры критикуют ее, мол, она не пишет новые песни на украинском. Однако у Верки Сердючки нашлось, что ответить на такие упреки.

Исполнительница прямо со сцены мастерски поставила блогеров на место. Певица говорит, что они просто врут, ведь она немало песен пишет на украинском. Звезда посоветовала не слушать хейтеров, а верить ее словам.

Верка Сердючка поставила на место блогеров, которые заявили, что она не пишет песни на украинском

"Блогеры вот эти рассказывают, что я не пишу на украинском. П**дят, вырвалось! Я вам честно скажу, очень много пишу на украинском. Никого не слушайте, только меня", — со сцены заявила артистка.

Кстати, концерт Верки Сердючки в Днепре не прошел без казусов. Одна из зрительниц перебрала с алкогольными напитками и начала плохо себя вести. В частности, женщина материлась на весь концертный зал, где присутствовало немало детей. Верка Сердючка нашла, как оригинально без скандалов выкрутиться из неприятной ситуации.

На концерте Верки Сердючки в Днепре случился конфуз

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