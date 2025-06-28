Верка Сердючка прямо со сцены высмеяла скандал с омбудсменом и посвятила песню: "Меня так песочили"

Верка Сердючка с мамой / © instagram.com/v_serduchka

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Певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, высказалась о недавних разборках с языковым омбудсменом Тарасом Креминем.

Артистка впервые после скандального выступления с русскоязычными хитами в Киеве вышла на сцену. Так, после громкой волны обсуждений Верка устроила зажигательное шоу в Одессе. И сразу в начале не удержалась от саркастического ответа на упреки в свой адрес. Звезда поздоровалась со зрителями фразой: "Привет, Одесса! С Всемирным днем намбуцмена".

Со сцены прозвучали как украинские, так и русскоязычные песни. Впрочем, Данилко все же сделал шаг навстречу критике — представил публике новую композицию "Київ-Одеса", написанную на украинском языке. Перед ее исполнением он еще раз иронично упомянул ситуацию с проверкой и посвятил ее "омбудсменам":

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"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", — пошутила Верка.

Напомним, после концерта Верки Сердючки в Киеве, где прозвучали русскоязычные песни, языковой омбудсмен Тарас Креминь публично обратился в полицию, инициировав проверку соблюдения языкового законодательства. Впоследствии он сделал новое заявление и ответил, кто на самом деле может понести наказание.