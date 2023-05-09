Верка Сердючка с мамой прибыли в Ливерпуль на "Евровидение-2023": первые фото

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, со своей сценической "мамой" Инной Белоконь уже прибыли в Ливерпуль.

Первыми фотографиями из города, в котором состоится "Евровидение-2023", звезды поделилась в Instagram. Сфотографироваться и поздравить фанов Данилко и Белоконь успели по дороге в гостиницу.

На первом фото артисты позировали, сидя в багажнике, с атрибутикой музыкального шоу.

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Ливерпуле / Фото: instagram.com/v_serduchka

А вот на втором они разместились на линии для багажа в аэропорту. Данилко решил пошутить и для кадра одолжил у партнерши обруч с ушками Микки Мауса.

"Зарегистрировались в Ливерпуле", — написали под фотографиями звезды.

Андрей Данилко и Инна Белоконь в Ливерпуле / Фото: instagram.com/v_serduchka

Напомним, что выступление Верки Сердючки зрители смогут увидеть в финале "Евровидения-2023", который пройдет уже 13 мая. Также на сцене появятся Тина Кароль, Мария Яремчук и другие украинские звезды, в свое время также представлявшие Украину на песенном конкурсе.

А пока букмекеры продолжают делать свои прогнозы по стране-победительнице. Перед первым полуфиналом Украина сдвинула Францию и сменила свое место в рейтинге.

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