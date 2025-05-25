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Верка Сердючка сделала публичное признание на 80-летии Рыбчинского и произвела фурор мощным выступлением
Артист Андрей Данилко в своем легендарном образе показался на сцене с детьми и исполнил хит 70-х годов.
Певица Верка Сердючка, а точнее артист Андрей Данилко , впервые за длительное время выступила на сцене Дворца "Украина" и произвела фурор своим номером, исполнив легендарный хит Юрия Рыбчинского.
Вчера, 24 мая, в столичном Дворце "Украина" состоялся большой концерт, посвященный 80-летию легендарного поэта Юрия Рыбчинского. Среди звезд, приветствовавших со сцены талантливого художника, были почти все топ-артисты украинского шоубизнеса - Наталья Могилевская, Ирина Билык, Александр Пономарев, Дмитрий Монатик, Артем Пивоваров, Владимир Дантес, Надя Дорофеева и другие. Все они исполняли самые известные композиции на стихи поэта под сопровождение живого оркестра, которым дирижировал Дмитрий Саратский.
Среди многих звезд приняла участие в грандиозном мероприятии и VERKA SERDUCHKA. Для выступления-поздравления артист Андрей Данилко выбрал легендарную песню "Верба", которую впервые в 70-х годах исполнил советский ансамбль "Самоцветы". На сцене знаменитость появилась в компании своего бенда, одетого в яркие национальные костюмы, и в необычном для себя бордовом плаще-кейпе.
Кстати, Сердючка – единственная артистка, которая поздравила Юрия Евгеньевича публично со сцены цветами и через зрителей в партере передала ему метровую белую розу. "А ну помогайте, 18 ряд. Юрий Евгеньевич, это роза любви и вдохновения. Вы - наш Маэстро на многие века, мы вас очень любим и эта песня исполняется для Вас", - обратилась Сердючка к юбиляру.
Во время исполнения композиции артистка пустилась в пляс, а в финале к народной звезде на сцену выскочил целый детский ансамбль в национальных костюмах и закружил ее. Более того, Сердючка вместе с детьми образовала "змейку", и во время танца выкрикивала в своем стиле смешные фразы вроде "Отпустите бабушку!" и "Все, дети, на банкет!".
А еще во время выступления на больших экранах демонстрировались забавные коллажи с фотографиями, словно Сердючка и Рыбчинский имеют общую личную жизнь.
Напомним, недавно Андрей Данилко вернулся с гастролей по Европе, где успел дать несколько интервью и признаться, например, почему у него нет жены и детей .