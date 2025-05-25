Верка Сердючка сделала публичное признание на 80-летии Рыбчинского и произвела фурор мощным выступлением

Верка Сердючка

Реклама

Певица Верка Сердючка, а точнее артист Андрей Данилко , впервые за длительное время выступила на сцене Дворца "Украина" и произвела фурор своим номером, исполнив легендарный хит Юрия Рыбчинского.

Вчера, 24 мая, в столичном Дворце "Украина" состоялся большой концерт, посвященный 80-летию легендарного поэта Юрия Рыбчинского. Среди звезд, приветствовавших со сцены талантливого художника, были почти все топ-артисты украинского шоубизнеса - Наталья Могилевская, Ирина Билык, Александр Пономарев, Дмитрий Монатик, Артем Пивоваров, Владимир Дантес, Надя Дорофеева и другие. Все они исполняли самые известные композиции на стихи поэта под сопровождение живого оркестра, которым дирижировал Дмитрий Саратский.

Верка Сердючка во время выступления на юбилее Юрия Рыбчинского

Среди многих звезд приняла участие в грандиозном мероприятии и VERKA SERDUCHKA. Для выступления-поздравления артист Андрей Данилко выбрал легендарную песню "Верба", которую впервые в 70-х годах исполнил советский ансамбль "Самоцветы". На сцене знаменитость появилась в компании своего бенда, одетого в яркие национальные костюмы, и в необычном для себя бордовом плаще-кейпе.

Реклама

Кстати, Сердючка – единственная артистка, которая поздравила Юрия Евгеньевича публично со сцены цветами и через зрителей в партере передала ему метровую белую розу. "А ну помогайте, 18 ряд. Юрий Евгеньевич, это роза любви и вдохновения. Вы - наш Маэстро на многие века, мы вас очень любим и эта песня исполняется для Вас", - обратилась Сердючка к юбиляру.

Во время исполнения композиции артистка пустилась в пляс, а в финале к народной звезде на сцену выскочил целый детский ансамбль в национальных костюмах и закружил ее. Более того, Сердючка вместе с детьми образовала "змейку", и во время танца выкрикивала в своем стиле смешные фразы вроде "Отпустите бабушку!" и "Все, дети, на банкет!".

Дата публикации 11:49, 25.05.25 Количество просмотров 39 Хит Рыбчинского и "змейка" с детьми: Верка Сердючка ошеломила выступлением в Киеве

А еще во время выступления на больших экранах демонстрировались забавные коллажи с фотографиями, словно Сердючка и Рыбчинский имеют общую личную жизнь.

Напомним, недавно Андрей Данилко вернулся с гастролей по Европе, где успел дать несколько интервью и признаться, например, почему у него нет жены и детей .

Реклама