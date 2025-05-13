Верка Сердючка сделала заявление о группе Ziferblat, которая выступила на "Евровидении-2025"

Верка Сердючка, группа Ziferblat

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Певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, прямо во время концерта за границей высказалась об украинских представителях на "Евровидении-2025" группе Ziferblat.

Так, в день первого полуфинала конкурса артистка посвятила часть своего шоу упоминанию Украины на международном песенном конкурсе. В частности, призвала всех собравшихся голосовать за группу Ziferblat. К тому же на видео, опубликованном пользователями в Сети, позади бенда Сердючки виднеется картинка с нашими представителями и призывом отдать за них голос.

Более того, музыкальный коллектив звезды даже поимпровизировал и исполнил фрагмент конкурсного трека группы Ziferblat – Bird of Pray. В ответ публика наградила коллектив громкими овациями. В то же время исполнительница похвалила яркие костюмы парней.

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"У меня такая просьба… Это очень ответственно, возьмите себя в руки, потом будем сходить с ума. Сейчас идет первый полуфинал "Евровидения-2025". Я вас очень прошу, давайте поддержим наших парней. Знаете, если бы у меня были такие костюмы как у них, я бы первое место выиграла! Давайте поддержим их, а мы изучили фрагмент песни. Голосуйте!" – в своем фирменном стиле произнесла со сцены Сердючка.

Отметим, группа Ziferblat уже выступила в первом полуфинале "Евровидения-2025" и довела до мурашек публику своим ярким выступлением на главной сцене Базеля.