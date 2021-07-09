Верка Сердючка со сцены Atlas Weekend пожаловалась на плохое самочувствие

Тем не менее артистка "порвала" присутствующих своим выступлением.

Хедлайнером четвертого дня музыкального фестиваля Atlas Weekend стала украинская звезда Верка Сердючка.

Она появилась на сцене после выступления Валерия Меладзе, концерту которого, кстати, никто не препятствовал и не срывал. Сердючка, как всегда, принесла зрителям массу положительных эмоций и хорошего настроения. Минувшим вечером артистка порадовала поклонников своими хитами, ставшими уже легендарными, "Все будет хорошо", "Гулянка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любовь не трали-вали", "Дольче Габбана" и многими другими.

instagram.com/atlasweekend

instagram.com/atlasweekend

instagram.com/atlasweekend

instagram.com/atlasweekend

Конечно же, выступление Верки сопровождалось ее забавными высказываниями, кроме того Сердючка с командой не забывали и выпить из бокалов, правда, не понятно, что в них было. В конце концерта исполнительница извинилась перед фанами, если что было не так. Как отметила Сердючка, она плохо себя чувствовала в течение концерта.

Напомним, ранее на Atlas Weekend выступил певец MELOVIN. Он вызвал фурор тем, что прямо на сцене поцеловал сначала девушку, а потом парня и признался в своей бисексуальности.

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