Верка Сердючка выступила с русскоязычными хитами в Киеве и оказалась в эпицентре скандала

Верка Сердючка / © instagram.com/eurovision.ua

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Украинская певица Верка Сердючка снова оказалась в центре языкового скандала. Причиной стал язык проведения ее недавнего концерта в Киеве.

На днях, 13 июня, в столичном отеле Osocor Residence состоялось выступление Верки Сердючки и ее бэнда, во время которого, по словам очевидцев, исполнялись русскоязычные хиты. На это публично обратил внимание теле- и радиоведущий Виктор Дяченко в Facebook, сообщив о подаче официальной жалобы к Уполномоченному по защите государственного языка.

"Подал жалобу от имени ОО "Українська мова" на выступление Верки Сердючки в Osocor Residence за проведение публичного мероприятия на русском. 13.06.2025 в г. Киев состоялось событие с использованием русскоязычных песен и русского языка в ведении концертной программы. Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве", - отметил Дяченко в Facebook.

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Пост Виктора Дяченко

В комментариях юзеры разделились на два лагеря: одни поддержали такую позицию, а другие призвали не быть такими радикальными.

Концерт Сердючки 2025 года воспринимается как перепись малороссов и потенциальных коллаборационистов. Это уже не какаяразница, а открытый сигнал россиянам что их здесь ждут

Достаточно той украинской толерантности и не допускать всякого московского дерьма, которое никак не может покинуть сознание наших украинчиков, для которых война с московской ордой далека от развлечений за 1000 грн

Сразу скажу, что я украиноязычный, и как тысячи других, был вчера на концерте. Это не значит, что кто-то там ждет "русскую армию в Киеве", к чему такие крайности? Не надо преследовать за язык песен, если человек помогает стране, платит налоги и донатит

Напомним, это уже не первый подобный скандал с участием артистки. В прошлом году Сердючка также пела на русском во время концерта в Киеве, что вызвало волну возмущения. Тогда жалобы так же подавали омбудсмену, но он ответил, что закон нарушен не был.