Верка Сердючка спела на русском в Киеве: языковой омбудсмен отреагировал и обратился в полицию

Верка Сердючка, Тарас Креминь

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После скандала вокруг концерта Верки Сердючки в Киеве с частично русскоязычной программой свою позицию публично высказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

На своей странице в Facebook Уполномоченный подчеркнул, что "русскоязычным песням не место в украинской столице", особенно в условиях полномасштабной войны. Креминь отметил, что это является нарушением законодательства.

"Есть признаки грубого нарушения статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" — в части применения государственного языка в сфере культуры и во время публичных мероприятий. Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, которым также было пренебрежено", - отметил Тарас Креминь.

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Дата публикации 15:07, 14.06.25 Количество просмотров 14 Верка Сердючка попала в языковой скандал из-за исполнения русскоязычных хитов в Киеве

Уполномоченный сообщил, что открывает мероприятие государственного контроля в отношении организатора концерта Сердючки, а также обращается к Национальной полиции Украины для надлежащего реагирования. Он еще раз подчеркнул, что "в соответствии с пунктом 2 статьи 23 языкового Закона "языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык".

"Обращаюсь к Национальной полиции Украины с целью надлежащего реагирования. Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто о законе - это о национальном достоинстве. И ответственность будет", - подчеркнул Тарас Креминь.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин поспособствовала розыску мошенницы, которая незаконно прикрывалась ее Благотворительным фондом и обманывала военных.