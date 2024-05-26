Верка Сердючка в Киеве спела на русском: языковой обдусмен ответил, понесет ли артистка наказание

Артистка попала в скандал, когда на концерте в Киеве пела на русском.

Украинская артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, на днях попала в громкий скандал.

Исполнительница отыграла концерт в Киеве, а программа состояла почти из украиноязычных хитов. Тем не менее, некоторые треки Верка Сердючка таки исполнила на русском. Ожидаемо, в Сети возмутились из-за этого, мол, такие треки надо переводить или отказываться от них. Сообщалось, что и на самом концерте тоже были недовольные, которые просто ушли посреди шоу.

В Сети возник вопрос, должна ли артистка понести наказание. Языковой обдусмен Тарас Кремень в комментарии для "Телеграф" объяснил, что Верка Сердючка никоим образом не нарушала закон.

Верка Сердючка / Фото: instagram.com/bigartfestival

"Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он является гражданином Украины и это в официальном репертуаре, то – не запрещено", — прокомментировал Кремень.

Однако языковой обдусмен отметил, что есть вопросы по этическим соображениям. Он подчеркнул, что у общества, конечно же, будут возникать вопросы из-за русскоязычных песен на концерте. Кремень отметил, что этот скандал станет показательным кейсом, чтобы другие артисты предпочитали украинские треки, а от российских отказывались полностью.

"По этическим соображениям у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопрос. На перспективу могут возникать жалобы от граждан о нарушении их языковых прав. Мы категорически поддерживаем инициативы отечественных исполнителей, которые перешли на украинский язык и перевели свои песни. Таких примеров сотни. Будем надеяться, что этот концерт станет не только предметом обсуждений, но и очередной волной украинизации в сфере культуры", – добавил Кремень.

Верка Сердючка / Фото: instagram.com/atlasweekend

Напомним, на том же концерте в Киеве Верка Сердючка исполнила песню alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria. Также артистка прямо со сцены обратилась к представительницам Украины на "Евровидении-2024".

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