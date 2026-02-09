Верка Сердючка в рясе священника и мама-"аист": звезды насмешили своими образами после нацотбора

Верка Сердючка

Украинский шоумен Андрей Данилко, несмотря на свое отсутствие в кресле жюри нынешнего нацотбора на "Евровидение-2026", не остался в стороне от музыкального события.

Артист решил высказаться по-своему — через фирменный юмор и перевоплощение в Верку Сердючку. В своем Instagram Данилко опубликовал фото, где предстал вместе с «мамой» в образах, которые пользователи расценили как тонкий троллинг двух финалисток нацотбора — LELÉKA и Jerry Heil. Под кадром артист иронично написал: «VERKA SERDUCHKA и Мама одеты в трендовые луки нацотбора 2026».

На фотографии Верка Сердючка появилась в черной рясе священнослужителя с массивным золотым крестом на груди. Такой образ фанаты сразу связали с конкурсной песней Jerry Heil — CATHARTICUS (prayer), которую в Сети активно обсуждали как «молитву-катарсис» о светлой вере.

Верка Сердючка и ее мама / © instagram.com/v_serduchka

А вот мама Сердючки позировала в костюме аиста. Этот образ многие восприняли как прозрачный намек на победительницу нацотбора LELÉKA (Викторию Корникову), которая и будет представлять Украину на «Евровидении-2026».

Хотя Данилко прямо не называл никаких имен, у комментаторов сомнений не осталось. Пользователи быстро поняли, о ком идет речь, и взорвались реакциями. Более того, к обсуждению присоединилась даже сама Jerry Heil, оставив комментарий под постом.

Ну лучшие — Jerry Heil

Тонко подмечено. Вас вчера не хватало. Вообще нацотбор без Вас уже не тот

Этот уровень юмора — топ!

Напомним, недавно певица Злата Огневич после своего судейства на нацотборе заговорила о гонорарах и как именно голосовала за фаворита.