Верка Сердючка в школьной форме и с бантом на голове показала забавные фото

Вчера, 1 сентября, по всему миру праздновали День знаний. С праздником всех учащихся решила с юмором поздравить звезда шоу-бизнеса Верка Сердючка.

В своем Instagram исполнительница опубликовала довольно забавные фото. На снимках Сердючка предстала в образе школьницы.

Верка Сердючка в образе школьницы / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артистка в школьной форме и бантиком на голове прозвенела первый звонок, а ее тем временем держали два парня на плечах. Верка отвечала возле доски в музыкальном классе и играла на трубе.

Верка Сердючка в образе школьницы / Фото: instagram.com/v_serduchka

Кроме того, удивленная Сердючка засветилась и на уроке химии.

Верка Сердючка в образе школьницы / Фото: instagram.com/v_serduchka

"С Днем знаний", — поздравила поклонников звезда.

Напомним, в этом году первое сентября для школьников и студентов было не таким, каким бы они хотели его видеть. Из-за полномасштабной войны в Украине многие родители вывезли своих детей за границу. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, где и в какой стране будут учиться дочери и сыновья знаменитостей.

Читайте также: