Верка Сердючка впервые за много лет представила новую украиноязычную песню

Верка Сердючка / © instagram.com/bigartfestival

Реклама

Артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, впервые за много лет представила новую украиноязычную песню.

Уже давно в воздухе бушуют новости, что в исполнительницы есть немало написанных треков на украинском, но их просто сложно выпустить. Тем не менее, Андрей Данилко обещает вскоре выдать новый репертуар. И, похоже, это действительно так и есть.

21 октября Верка Сердючка отыграла концерт в Праге. И там артистка впервые исполнила новую украиноязычную композицию - "Два бокала просеко". Аудитории песня сразу же зашла. Зрители даже пытались подпевать Верке Сердючке. Соответствующим видео поделился фотограф Ростислав Рипка в своем Instagram.

Реклама

Отметим, последний раз Верка Сердючка выпускала украиноязычный трек зимой 2022 года. Тогда исполнительница презентовала композицию "Є пропозиція".

Кстати, недавно продюсер Юрий Никитин комментировал, когда выйдут новые украиноязычные песни Верки Сердючки. Он уверял, что совсем скоро поклонники творчества артистки смогут их услышать.