Верка Сердючка с мамой

Реклама

Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, впервые за многие годы выпустила новую песню.

В последний раз исполнительница радовала новинкой еще до полномасштабной войны. Тогда в феврале 2022 года вышел трек VERKA SERDUCHKA — «Є пропозиція». На концертах знаменитость исполняла старые хиты, но продолжала поклонников интриговать, что новые композиции написаны, но ждут своего времени.

Реклама

В октябре прошлого года на концерте в Праге Верка Сердючка наконец-то исполнила новинку. Артистка спела припев композиции «Два бокали просекко». А спустя еще год зрители на концерте услышали полную версию песни. Трек сразу быстро завирусился в Сети, а поклонники Верки Сердючки с нетерпением ждали официальной версии. И вот певица наконец-то презентовала «Два бокали просекко».

Реклама

Верка Сердючка выпустила новую песню перед новогодними праздниками. Так что украинцам однозначно будет что слушать на Рождество и Новый год.

Напомним, недавно новую песню Верки Сердючки цинично украл другой артист. Команде Андрея Данилко пришлось вмешиваться.

Новости партнеров