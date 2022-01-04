Верка Сердючка вспомнила очень дорогой подарок от Абрамовича, который ее не поразил

Верка Сердючка вспомнила очень дорогой подарок от Абрамовича, который ее не поразил

Артистка поделилась воспоминаниями на концерте в Дубае.

Украинская певица Верка Сердючка новый, 2022 год, встретила громким концертом в рамках фестиваля Big Art Festival в Дубае.

Во время выступления звезда не только радовала присутствующих своими хитами "Дольче Габбана", "Читая Дрита", "Все будет хорошо" и многими другими, но и активно общалась со зрителями в зале. Так, на Сердючку нахлынули воспоминания и она вспомнила один ценный подарок, который ей когда-то сделал выходец из России, бизнесмен Роман Абрамович.

Артистка призналась, что дорогой презент ее не очень поразил и объяснила почему:

"Однажды Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогого шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтобы всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали", — поделилась артистка, пишет StarHit.

Верка Сердючка со своим коллективом / instagram.com/v_serduchka

Также звезда припомнила, как в детстве была фанаткой итальянского певца Тото Кутуньо и даже вырезала его фото из журналов. А потом в жизни сложилось так, что артистка лично познакомилась со своим кумиром и он даже готовил ей кофе.

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