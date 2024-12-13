Верка Сердючка встретилась с победителями "Евровидения-2024" и порощалась с Россией прямо со сцены

На днях в Амстердаме отгремел концерт Het Grote Songfestivalfeest, традиционно собирающий многих звезд "Евровидения" из разных годов и стран.

В этом году на музыкальном фестивале Украину представляли Go_A, alyona alyona и Jerry Heil. Они повторили свои образы из выступлений на Евровидении и зажгли своими хитами, с которыми ездили на музыкальные соревнования, более 17 тыс. зрителей в зале. К такой яркой компании присоединилась и Верка Сердючка, которая выступила со своей известной песней Dancing Lasha Tumbai.

Верка Сердючка зажгла на шоу в Амстердаме и обратилась к России

И хотя выступавшие звезды пытались сохранять свой образ и песню из "Евровидения", Верка во время войны в родной стране все же внесла коррективы. И в своей песне вспомнила государство-террориста и попрощалася с Россией. Так, вместо "Lasha Tumbai" она громко заявила "Russia goodbye" ("Прощай, Россия"). На протяжении всего зажигательного шоу зал аплодировал и искренне плясал под знакомые ритмы. Кроме того, перед тем как сойти со сцены Верка развернула украинский флаг и прокричала фанам "Слава Украине!". И в ответ получила: "Героям слава!"

К слову, уже за кулисами Сердючка увиделась со своими украинскими коллегами. Там она сделала фото с ними и обменялась объятиями. Кроме того, в гримерке Верка Сердючка увиделась с победителями "Евровидения-2024" Nemo и тоже сделала снимок на память.

Верка Сердючка из alyona alyona и Jerry Heil / Фото: Instagram/Alyona Alyona

Верка Сердючка и Nemo

Напомним, недавно после объявления участников нацотбора на "Евровидение-2025" солист панк-группы "Хейтспіч" публично послал певицу и продюсера Тину Кароль.

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