Верка Сердючка выпустила новогодний хит на английском языке

Артистка представила трек под названием Wild Christmas.

Украинская артистка Верка Сердючка сделала своим поклонникам новогодний подарок.

Так, звезда порадовала поклонников выпуском праздничной композиции на английском языке Wild Christmas. Работа вышла на официальном канале Сердючки на видеохостинге YouTube.

Отметим, что запись композиции проходила осенью в Стокгольме. "Для всех, кто празднует", – так анонсировала Верка трек.

Поклонникам новогодняя песня очень пришлась по вкусу, о чем они сообщили в комментариях: "Это лучшее, что я слышала!", "Спасибо за настроение. Очень приятные голос, мелодия, энергетика", "Чем-то даже на музыку Фредди Меркьюри похоже, красиво очень".

Читайте также: