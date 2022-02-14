Верка Сердючка выпустила первую за 20 лет украиноязычную песню и сняла клип на нее

Верка Сердючка выпустила первую за 20 лет украиноязычную песню и сняла клип на нее

Композиция получила название "Є пропозиція".

Украинская артистка Верка Сердючка порадовала поклонников новой песней.

Артистка выпустила первую за 20 лет украиноязычную композицию, которая получила название "Є пропозиція". Премьера сингла состоялась сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных.

"Есть предложение проснуться утром вдвоем…" — разве можно предложить что-нибудь более романтичное? В этом предложении есть все: и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное – надежда на то, что в результате все будет хорошо!" – поделился Андрей Данилко.

Также звезда и порадовала ярким клипом. В ролике можно увидеть и фирменные шутки Сердючки с ее мамой, и украинские народные костюмы, и веселые танцы, и невероятные сельские пейзажи.

Фанаты с нетерпением ждали от певицы нового хита, поэтому сразу после выхода композиции, они прослушали ее и написали немало комментариев. Они отметили, что песни Сердючки, как всегда, поднимают настроение.

Напомним, последний раз артистка выпускала украиноязычные хиты в 2002 году. В частности, среди них такие известные треки, как "Гоп-гоп" и "Горілка".

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