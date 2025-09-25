Верка Сердючка высмеяла оккупанта и красноречиво ответила российской пропаганде

Верка Сердючка, российский оккупант

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, иронично отреагировал на очередные выдумки российской пропаганды.

Так, в Сети появился фрагмент интервью с военным 392-го мотострелкового полка РФ с позывным "Увар". Оккупант с пятном неизвестно происхождения на лице и улыбкой рассказал, что украинские дроны якобы подлетали к их позициям ночью и транслировали песни. В репертуаре якобы была Сердючка, а также гимн Украины. К тому же, по словам российского солдата, украинские герои предлагали им сдаться.

"Бывало ночью прилетал мавик и летал по улицам. Они музыку включали нам, Верку Сердючку. Много раз. И сдаться предлагали. Частенько они так прилетали", — цитирует захватчика пропагандистское росСМИ.

Сторис Верки Сердючки

На такие забавные заявления Данилко отреагировал на официальной странице Верки Сердючки в Instagram. Он распространил скриншот с оккупантом и добавил красноречивую подпись: "Лайфхак: против зомби также работает".

Напомним, недавно первая леди Елена Зеленская возмутилась присутствием одиозной россиянки Анны Нетребко на европейской сцене.