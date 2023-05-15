Верка Сердючка вызвала у россиян истерику своим выступлением на "Евровидении-2023"

Украинская артистка Верка Сердючка в этом году зажгла на сцене "Евровидения-2023".

Артистка на арене в Ливерпуле исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, с которым в 2007 году она боролась за первое место в музыкальном конкурсе, но заняла второе. Это тот самый трек, который от начала полномасштабного российского вторжения Верка Сердючка поет в обновленной версии со словами "Russia, goodbye!".

Верка Сердючка на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Как ожидаемо, у россиян это вызвало настоящую истерику. Они начали критиковать Верку Сердючку и заявлять, что таким образом она привлекает к себе внимание. Российские пропагандисты пишут, что якобы артистке нет больше чем держать публику, а ее концерты за границей никому не нужны.

"Андрей Данилко (Верка Сердючка – сценический образ – прим. ред.) прекрасно понимает, что дорога в Россию ему закрыта навсегда. На его редкие концерты в европейских городах ходят преимущественно украинцы. Он понимает, что ему сейчас нужно хоть чем-то брать, чтобы иметь возможность заработка. Данилко спел "Russia, goodbye", чтобы о нем поговорили, чтобы его обсуждали", — заявил продюсер-путинист Сергей Лавров.

Тем временем Андрей Данилко не реагирует на истерику россиян. Он активно дает благотворительные концерты, где собирает полные залы. Верка Сердючка выступает в странах Европы. Также у артистки запланирован тур по городам США и Канады.

Читайте также: