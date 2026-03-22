Верка Сердючка заинтриговала появлением в финале "Евровидения-2026"

Верка Сердючка / © eurovision.tv

Артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, заинтриговала появлением в грандиозном финале международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

Уже через несколько месяцев состоится событие, которого еврофанаты ждали год. В Вене отгремит "Евровидение". Более того, это еще и юбилейный песенный конкурс. Поэтому, организаторы сейчас тщательно готовятся, чтобы удивить еврофанатов масштабным шоу.

Постепенно появляются подробности о "Евровидении-2026". Говорят, в интервал-акте грандиозного финала выступит Верка Сердючка. Соответствующий пост распространило издание Eurovision News. Тем временем Верка Сердючка сделала репост этого поста. Очевидно, таким образом она подтвердила свое участие.

Верка Сердючка выступит в финале "Евровидения-2026" / © instagram.com/v_serduchka

Отметим, Верка Сердючка участвовала в "Евровидении-2007" с песней Dancing Lasha Tumbai. Хотя исполнительнице и не удалось победить, но она заняла почетное второе место и очень сильно полюбилась еврофанатам.

Напомним, в этом году от Украины на "Евровидение" поедет певица LELÉKA. А тем временем участником от Хорватии стала группа с почти идентичным сценическим именем. Исполнительница уже отреагировала на сходство ее псевдонима с конкурентами.