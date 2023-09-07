Верка Сердючка зажгла на сцене в Майами и под громкие аплодисменты воскликнула: "Путин, чтоб ты сдох"

Украинская артистка Верка Сердючка сейчас ездит с гастрольным туром по городам США. 6 сентября звезда выступила с концертом в Майами.

Исполнительница просто зажгла сцену. Выступление началось с того, что на большом экране началась трансляция видео. Там Сердючка вместе с мамой ехала по Майдану Независимости и держала в руках флаг Украины. Впоследствии в ролике показали выступление певицы на "Евровидении-2007".

Концерт Верки Сердючки в Майами / Фото: скриншот с видео

После этого и сама Верка Сердючка появилась на сцене. Знаменитость встречали овациями. Тем временем артистка отметила, что назвала концертную программу: "Путин, чтобы ты сдох". После этой красноречивой фразы зрители начали бурно аплодировать исполнительнице.

"Друзья, сегодня сходим с ума. Я назвала нашу программу лирически и романтически: "Путин, чтобы ты сдох". Я рада, что вам нравится это название", — сказала артистка.

Вера Сердючка исполнила первую песню "Russia Goodbye" и просто зажгла сцену. Тем временем зрители отблагодарили ее овациями.

Концерт Верки Сердючки в Майами / Фото: скриншот с видео

В конце этой песни на большом экране появилось фото Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который руками показывал сердечко.

Концерт Верки Сердючки в Майами / Фото: скриншот с видео

Напомним, российские пропагандисты распространяли разные фейки о гастрольном туре Верки Сердючки в США. В частности, писали и то, что турне не состоится. Верка Сердючка нашла оригинальный способ, как поставить пропагандистов на место, и показала, что у нее под юбкой.

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