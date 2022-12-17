Верка Сердючка зажгла сцену нацотбора и в прямом эфире воскликнула: "Путин, чтобы ты сдох"

Только что отгремел грандиозный финал Национального отбора на "Евровидение-2023", где выступала приглашенная гостья – певица Верка Сердючка.

Исполнительница вместе со своей командой, где, в частности, была и мама Верки Сердючки, зажгла сцену с песней "Є пропозиція" после презентации песен всех участников финала.

Во время выступления артистки весь зал громко аплодировал, плясал и пел вместе с ней.

Однако приятное на этом не закончилось. В конце своего номера Верка Сердючка прямо со сцены в прямом эфире послала мощный месседж кремлевскому диктатору. В частности, исполнительница воскликнула: "Путин, чтобы ты сдох".

Отметим, 17 декабря отгремел финал нацотбора на "Евровидение-2023", где стало известно, кто поедет от Украины на международный конкурс. Победу одержали участники группы TVORCHI. Именно они будут бороться за первое место на музыкальном первенстве.

Редакция сайта ТСН.ua собрала биографию коллектива и предлагает поближе познакомиться с победителями нацотбора на "Евровидение-2023".

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