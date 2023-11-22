Верка Сердючка зажгла сцену в Амстердаме: туфли артистки улетели в зал, зрители пели Russia Goodbye

Украинская артистка Верка Сердючка 16 ноября выступила на концерте, который состоялся в Амстердаме.

Исполнительница спела на арене Ziggo Dome. Концерт Het Grote Songfestivalfeest был посвящен фанатам "Евровидения". Он проводится каждый год, а на сцене выступают звезды международного конкурса. В этом году сцену зажигали Кончита Вурст, Käärija, Eleni Foureira, ALIKA, Джонни Логан, KEiiNO, Корнелия Якобс, Рут Джекотт, Bobbysocks, Руслана и Верка Сердючка.

Концерт Верки Сердючки в Амстердаме / Фото: instagram.com/v_serduchka

К слову, Верка Сердючка устроила на сцене настоящее шоу. Исполнительница спела свой легендарный трек Dancing Lasha Tumbai, в припевке которого в начале полномасштабного вторжения России в Украину были заменены строчки на Dancing Russia Goodbye. Хотя еврофанаты впервые услышали измененный трек, однако новые слова им очень понравились. Зрители в зале громко подпевали Верке Сердючке.

Концерт Верки Сердючки в Амстердаме / Фото: instagram.com/v_serduchka

Во время своего выступления исполнительница не забывала об Украине, она скандировала: "Украина – это круто, Украина победит". Кроме того, туфли Верки Сердючки улетели в зал. Вероятно, артистка повторила трюк из "Евровидения-2023", где во время выступления одна ее туфля слетела с ноги.

Концерт Верки Сердючки в Амстердаме / Фото: instagram.com/v_serduchka

Тем временем мама Верки Сердючки во время концерта танцевала на сцене с флагом Украины.

Концерт Верки Сердючки в Амстердаме / Фото: instagram.com/v_serduchka

Кстати, украинцев поддержали и другие участники концерта, и даже организаторы. За кулисами они подходили к артистам, выражали им словами поддержки и желали скорейшей победы.

Верка Сердючка с "мамой" и Кончита Вурс / Фото: instagram.com/v_serduchka

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