Верку Сердючку с бэндом не выпустили за границу: в команде артистки прокомментировали

Певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, не смогла поехать в благотворительный концертный тур по городам Европы.

Об этом говорится на странице артистки в Instagram. Причиной тому стало то, что Сердючку вместе с бэндом не выпустили за границу. Концерты VERKA SERDUCHKA в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге пришлось переносить на другие даты.

"В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры, несмотря на предварительно представленные документы, группа Андрея Данилко — VERKA SERDUCHKA & BAND — не получила разрешения на выезд", — говорится в сообщении.

Пост Верки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

Дело в том, что в последние дни февраля Минкульт временно прекратил выдачу разрешений артистам-мужчинам призывного возраста на выезд за границу. Приказ от 7 марта прекращает быть действительным. Однако разрешения будут выдаваться по новым правилам. Артистам необходимо запросить разрешение минимум за 15 дней.

Редакция сайта ТСН.ua узнала, что в рамках тура Верки Сердючки были проданы билеты во всех городах, и люди ехали на концерты даже из других стран. По словам промоутеров, больше всего пострадают от этого именно международные организаторы, которые сотрудничают с украинскими артистами – потому что даже перенос концертов меняет всю логистику и план проведения тура.

Напомним, недавно музыкант Дмитрий Шуров также рассказывал, что его не выпустили за границу в благотворительный тур. Артисту тоже пришлось переносить концерты.

Читайте также: