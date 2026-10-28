Вернется ли «Светская жизнь»: Екатерина Осадчая раскрыла планы и заинтриговала новым проектом

Екатерина Осадчая / © instagram.com/gorbunovyuriy

Реклама

Ведущая Екатерина Осадчая рассказала, вернется ли на телеэкраны шоу «Светская жизнь», много лет было одним из самых известных проектов об украинском шоубизнесе.

После начала полномасштабной войны программа исчезла из эфира. С тех пор поклонники не оставляют надежды снова увидеть Екатерину Осадчую в роли ведущей светских интервью. Сама знаменитость регулярно получает вопрос о возможном возобновлении шоу. Теперь она наконец-то объяснила, есть ли такие планы. В то же время, Осадчая намекнула на другой проект, подробности которого пока держит в тайне.

Реклама

«При этих условиях, в том формате и в том виде, в каком „Светская жизнь“ была, это сейчас невозможно. Чисто в том формате. Появится ли в другом формате или прочтении? Мы никогда не знаем», — отметила ведущая в интервью Саше Гетману.

Реклама

Екатерина Осадчая

Таким образом, о возвращении «Светской жизни» в его прежнем виде пока речь не идет. Впрочем, слова Екатерины оставляют простор для предположений: вполне возможно, что в будущем проект получит новое прочтение. Произойдет ли это на самом деле, ведущая пока не уточняет.

В то же время, жена телеведущего Юрия Горбунова работает над новой телевизионной инициативой. По словам Осадчей, команда уже планирует ее запуск, однако раскрывать концепцию пока рано.

«Пока мы планируем проект, о котором совсем скоро расскажем. Больше ничего говорить не можем», — подытожила Екатерина.

Екатерина Осадчая

Напомним, недавно Юрий Горбунов рассекретил таланты сыновей от Екатерины Осадчей и похвастался их успехами.

Реклама

Новости партнеров