"Вернули на место": экс-ведущая "1+1" рассказала, как в Великобритании вместо работы на телевидении стала продавщицей

Марина Леончук / © пресс-служба канала "1+1"

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Украинская журналистка и бывшая ведущая канала «1+1» Марина Леончук откровенно рассказала об эмиграции в Великобританию, поиске работы за рубежом и о том, почему вместо телевидения ей пришлось работать продавщицей булочек и баристой.

Переезд в другую страну стал для Леончук не только сменой места жительства, но и полным перезапуском профессиональной жизни. В Украине она более 20 лет работала в журналистике. Вела прямые эфиры и общалась с политиками. Впрочем, британский рынок труда оказался совсем другой историей. Прежде всего ей пришлось преодолеть языковой барьер. А ещё — отказаться от мысли, что большой опыт автоматически откроет нужные двери.

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«Меня быстро поставили на место. Они мне сказали: „Марина, мы понимаем, что в стране творится ужас, идет война, ваш опыт мы не можем пережить и понять до конца… Но для того, чтобы вам здесь адаптироваться, вам нужно здесь работать, учить язык, не сидеть дома и как можно быстрее социализироваться“, — вспомнила журналистка в беседе на канале Марички Падалко.

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Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Марина Леончук и Анатолий Анатолич / © пресс-служба канала "1+1"

Сначала такая реакция хозяев британского дома возмутила её. Леончук признаётся, что не могла понять, как люди, приютившие её с сыном, могут требовать от неё такой активности вместо сочувствия. Однако впоследствии она посмотрела на эту ситуацию совсем по-другому.

«Я подумала: как они так могут, какие бездушные люди! Но сейчас я понимаю, что это были замечательные люди, потому что уже через три месяца я устроилась на работу», — сказала она.

Марина Леончук / © instagram.com/marina_leonchuk

После переезда Леончук действительно пришлось заняться работой, не имевшей ничего общего с телестудией. Её первым местом работы стала небольшая точка продажи выпечки. Позже к этому добавилась работа за кофемашиной — хотя ранее у журналистки вообще не было опыта работы бариста.

«Моей первой работой была… Я работала продавщицей булочек. Потом одновременно работала продавщицей булочек и бариста. До этого я ничего не умела», — рассказала Леончук.

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Марина Леончук / © instagram.com/marina_leonchuk

Отдельным испытанием стал английский язык. По словам журналистки, в начале переезда её словарного запаса хватало лишь на базовое общение. Для работы в британских СМИ этого было явно недостаточно. Но даже тогда она ещё верила, что многолетний опыт в журналистике может стать главным преимуществом.

«20 лет опыта. Я телеведущая, я веду прямые эфиры, я работаю в паре, я всё могу! BBC News — моё, другие каналы — мои, самые известные газеты — да Боже! Вот это была иллюзия, огромная иллюзия», — призналась она.

В конце концов Леончук поняла: профессиональная репутация, заработанная в Украине, не гарантирует аналогичной должности в Великобритании. К языковым трудностям добавляются местные правила трудоустройства и отношение работодателей к зарубежному опыту. Чрезмерная квалификация для определенной вакансии тоже может стать препятствием — компания может предположить, что кандидат не задержится на более простой должности.

Марина Леончук / © instagram.com/marina_leonchuk

После начала полномасштабной войны Леончук вместе с сыном Гордием сначала уехала к родителям, а затем на несколько месяцев переехала в Черновцы. Там она вернулась к работе в СМИ, став шеф-редактором новостной службы местного телеканала, а также создавала видеоматериалы для украинцев, вынужденно покинувших страну. Позже по предложению коллеги она отправилась в Великобританию по программе «Homes for Ukraine».

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В то же время жизнь за границей не разорвала её связи с Украиной. Леончук не скрывала, что скучает по Родине, хотя и признавала: в Великобритании ей спокойнее. В 2025 году она приезжала в Киевскую область и провела неделю в родной Морозовке.

Марина Леончук / © instagram.com/marina_leonchuk

Напомним, недавно дочь Ирины Горовой вернулась жить в Украину и раскрыла подробности семейного бизнеса, которым она занимается вместе с мужем.

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