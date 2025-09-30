Вероятный любовник Денисенко разводится с женой, которая родила ему двоих детей

Наталка Денисенко, Юрий Савранский

Реклама

Украинский манекенщик Юрий Савранский после подозрений в тайных изменах с актрисой Натальей Денисенко подал на развод.

Все началось с гневных комментариев бывшего мужа актрисы Андрея Фединчика. Так, мужчина публично выдвинул подозрения Денисенко в ее изменах с Савранским. Теперь же еще больше масла в огонь подливает и сам манекенщик. В частности, на фоне этих слухов он подозрительно стал инициатором развода с официальной женой Марленой. Об этом стало известно из открытых источников — сайта судебного реестра.

Юрий Савранский подал заявление на развод / © court.gov.ua

К слову, больше о семье Савранского становится известно из его соцсетей. Как оказалось, в браке, который он хочет сейчас разорвать, у него родилось двое детей — сын и дочь. Более того, ранее манекенщик вместе с женой и детьми часто отдыхал и появлялся в компании Натальи Денисенко и ее звездных друзей — Тараса Цимбалюка, Елены Светлицкой, Алексея Комаровского и других. Поэтому Марлена уже давно была знакома с близким окружением Юрия.

Реклама

Юрий Савранский с детьми и женой Марленой

Юрий Савранский с дочерью, Натальей Денисенко и коллегами

Юрий Савранский с женой, дочерью, Натальей Денисенко и коллегами

Юрий Савранский со звездными друзьями

В свою очередь, Наталья Денисенко тоже выдала интересную реакцию. В частности, в недавнем комментарии она не стала ни опровергать, ни подтверждать слухов о якобы тайном романе. Вместо этого она добавила, что на самом деле видела гневные комментарии своего экс-супруга Фединчика в Сети. Однако сейчас предпочитает держать личную жизнь за семью замками, пока "не будет овального бриллианта на руке". При этом она все же рассекретила, что именно Юрий Савранский стал манекенщиком для ее нового бизнеса и будет рекламировать вместе с ней ювелирные украшения, которые она производит с братом.