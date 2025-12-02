Вероятный любовник Денисенко впервые высказался о разводе с экс-супругой и причинах: "Все сложно"

Наталка Денисенко, Юрий Савранский с экс-супругой и детьми

Реклама

Украинский манекенщик Юрий Савранский после подозрений в отношениях с актрисой Натальей Денисенко раскрыл подробности личной жизни.

Манекенщик впервые после появления в Сети информации о его разводе подтвердил эту информацию в Instagram. В то же время он дал понять, что после развода не долго был одиноким. Юрий рассказал, что имеет нового любимого человека, но о романе с ним не стал пока рассказывать, лишь оставил эмоджи в форме белого сердца. А именно его часто использует у себя в фотоблоге Наталья Денисенко.

Сторис Юрия Савранского

Известно, что модель с бывшей женой воспитывает двоих детей. В сторис Савранский честно признался, что после разрыва брака стал больше скучать по сыну и дочери. И показал юзерам фото с детишками и также своей бывшей женой. Мужчина также уточнил, что не готов делиться причиной развода из уважения к матери его детей.

Реклама

«Все очень сложно. Из уважения к своей бывшей жене комментировать ничего не нужно. По крайней мере пока», — поделился манекенщик.

Дети Юрия Савранского

Юрий Савранский с экс-супругой

Отметим, о тайном романе Натальи и Юрия начали ходить слухи еще тогда, когда актриса разводилась с Андреем Фединчиком. Бывший муж публично резко упрекнул артистку за измены с Савранским. И впоследствии после этого, в сентябре, как гром среди ясного неба, в судебном реестре появилось дело о разводе Юрия Савранского с бывшей женой.

Именно с тех пор в Сети начали распространяться слухи о том, что разводу манекенщика поспособствовал новый тайный роман с Натальей Денисенко. И хотя звезды еще не заявляли о своих отношениях, Наталья регулярно появляется рядом с мужем на съемках и даже привлекла его к своему ювелирному бизнесу. Но пока же интрига только нарастает.